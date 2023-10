YouTube TV è un servizio televisivo in streaming americano che offre TV in diretta, video on demand e DVR basato su cloud da oltre 85 reti televisive. È di proprietà di YouTube, una filiale di Google, a sua volta una filiale di Alphabet Inc. La line-up di YouTube TV comprende le principali reti statunitensi come ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, Discovery, Comedy Central e ESPN. YouTube TV è stata lanciata il 28 febbraio 2017.

Sito web: tv.youtube.com

