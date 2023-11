Trasmetti in streaming la TV in diretta nel tuo browser. Non ci sono costi. Puoi guardare le stazioni televisive statunitensi affiliate alle reti NBC, CBS, ABC, PBS, Fox e CW. Puffer funziona bene con i browser Chrome, Firefox, Edge e Opera, su un computer o su un telefono o tablet Android. Puffer non funziona su iPhone o iPad o nel browser Safari. Puffer è un progetto di ricerca del dipartimento di informatica dell'Università di Stanford.

Sito web: puffer.stanford.edu

