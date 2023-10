NordPass è un gestore di password proprietario lanciato nel 2019. Ha lo scopo di aiutare gli utenti a organizzare le proprie password e proteggere le note, conservandole in un unico posto: un archivio di password crittografato. Questo servizio è disponibile sia in versione gratuita che premium, sebbene la versione gratuita manchi di gran parte delle funzionalità a pagamento come l'accesso multi-dispositivo. NordPass è un'applicazione multipiattaforma disponibile su Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Offre anche estensioni del browser su Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Brave, Opera e Safari.

Sito web: account.nordpass.com

