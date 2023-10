1Password è un gestore di password sviluppato da AgileBits Inc. Fornisce agli utenti un luogo in cui archiviare varie password, licenze software e altre informazioni sensibili in un deposito virtuale bloccato con una password principale protetta da PBKDF2. Per impostazione predefinita, questo deposito crittografato viene archiviato sui server dell'azienda dietro pagamento di una tariffa mensile.

Sito web: 1password.com

