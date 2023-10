LastPass è un gestore di password freemium che memorizza password crittografate online. La versione standard di LastPass è dotata di un'interfaccia web, ma include anche plug-in per vari browser web e app per molti smartphone. Include anche il supporto per i bookmarklet. LogMeIn, Inc. ha acquisito LastPass nell'ottobre 2015.

Sito web: lastpass.com

