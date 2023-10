Bitwarden è un servizio di gestione delle password gratuito e open source che archivia informazioni sensibili come le credenziali del sito Web in un deposito crittografato. La piattaforma Bitwarden offre una varietà di applicazioni client tra cui un'interfaccia web, applicazioni desktop, estensioni del browser, app mobili e una CLI. Bitwarden offre un servizio ospitato sul cloud e la possibilità di distribuire la soluzione in locale.

Sito web: bitwarden.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bitwarden. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.