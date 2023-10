Pocket, precedentemente noto come Read It Later, è un'applicazione e un servizio web per la gestione di un elenco di lettura di articoli e video da Internet. Rilasciata nel 2007, l'applicazione era originariamente solo per computer desktop e portatili ed è ora disponibile per macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, eReader Kobo e browser web. Pocket è stato rilevato da Mozilla, gli sviluppatori del browser web Firefox, nel 2017.

Sito web: getpocket.com

