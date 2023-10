Walgreen Company o semplicemente Walgreens è una società americana che opera come la seconda catena di farmacie più grande negli Stati Uniti dietro CVS Health. È specializzato nella compilazione di prescrizioni, prodotti per la salute e il benessere, informazioni sanitarie e servizi fotografici. Al 31 agosto 2019, la società gestiva 9.277 negozi negli Stati Uniti. È stata fondata a Chicago, Illinois, nel 1901. La sede centrale di Walgreens si trova nel sobborgo di Deerfield, Illinois, a Chicago. Nel 2014 la società ha accettato di acquistare il restante 55% di Alliance Boots con sede in Svizzera che non possedeva già per formare un'azienda globale. Secondo i termini dell'acquisto, il 31 dicembre 2014 le due società si sono fuse per formare una nuova holding, Walgreens Boots Alliance Inc.. Walgreens è diventata una filiale della nuova società, che mantiene la sede centrale di Deerfield e opera sul Nasdaq sotto il simbolo WBA.

Sito web: walgreens.com

