U.S. News & World Report

US News & World Report è una società di media americana che pubblica notizie, opinioni, consigli dei consumatori, classifiche e analisi. Fondata come rivista di notizie nel 1933, U.S. News è passata alla pubblicazione principalmente sul web nel 2010. U.S. News si occupa di politica, istruzione, salute, denaro, carriera, viaggi, tecnologia e automobili. La classifica dei college e università americane e internazionali stilata da U.S. News è tra le classifiche universitarie più utilizzate, insieme a Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities e QS World University Rankings.

Sito web: usnews.com

