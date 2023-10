Nick Jr. è un canale televisivo a pagamento americano gestito da ViacomCBS attraverso Kids and Family Group della sua divisione reti nazionali. È stato lanciato il 28 settembre 2009, come spin-off dell'omonimo blocco di programmazione prescolare di lunga durata di Nickelodeon e si rivolge principalmente ai bambini in età prescolare. La formazione del canale presenta un mix di programmi prodotti originariamente, insieme a serie trasmesse in precedenza e contemporaneamente sul blocco Nickelodeon e sulle sue iterazioni precedenti; a causa delle due entità, Nick Jr. è conosciuto in onda come "il canale Nick Jr." (a marzo 2018) per evitare confusione, soprattutto nelle ore del giorno in cui entrambi i servizi trasmettono programmi prescolari. Il canale ha sostituito Noggin, che è stato rilanciato come servizio di streaming nel 2015 e funge da marchio gemello separato. La programmazione di Noggin è distinta da quella del canale Nick Jr., al suo lancio trasmetteva principalmente programmi orientati ai preadolescenti e il suo servizio di streaming del 2015 presenta una varietà di serie esclusive. Il canale Nick Jr. e il blocco Nick Jr. sono entrambi attualmente in esecuzione. Quest'ultimo va in onda nei giorni feriali su Nickelodeon dalle 8:00 alle 14:00. ET (tali orari variano durante i mesi estivi, altri periodi di vacanze scolastiche e durante le principali festività nazionali), con interruzioni pubblicitarie tradizionali per alcuni programmi. A settembre 2018, Nick Jr. è disponibile per circa 70,310 milioni di famiglie di televisione a pagamento negli Stati Uniti.

