The Lancet è una rivista medica generale settimanale sottoposta a revisione paritaria. È tra le riviste mediche generali più antiche e conosciute al mondo. È stata fondata nel 1823 da Thomas Wakley, un chirurgo inglese che le ha dato il nome dello strumento chirurgico chiamato lancetta (bisturi). La rivista pubblica articoli di ricerca originali, articoli di revisione ("seminari" e "recensioni"), editoriali, recensioni di libri, corrispondenza, nonché notizie e casi clinici. The Lancet è di proprietà di Elsevier dal 1991 e il suo redattore capo dal 1995 è Richard Horton. La rivista ha uffici editoriali a Londra, New York e Pechino.

Sito web: thelancet.com

