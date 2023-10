StockX è un mercato online e un rivenditore di abbigliamento, principalmente di scarpe da ginnastica. Da novembre 2020 ha aperto anche ai prodotti elettronici come console di gioco, smartphone e hardware per computer. L'azienda con sede a Detroit è stata fondata da Dan Gilbert, Josh Luber, Greg Schwartz e Chris Kaufman nel 2015-2016. StockX ha più di 800 dipendenti nel centro di Detroit. StockX ha attualmente uffici internazionali a Londra, nel Regno Unito, a Eindhoven, nei Paesi Bassi, e dispone di strutture di autenticazione nel quartiere di Corktown a Detroit, a Moonachie, NJ e a Tempe, in Arizona. Scott Cutler e Schwartz ricoprono rispettivamente il ruolo di amministratore delegato e direttore operativo e Deena Bahri è diventata il primo direttore marketing dell'azienda nel 2019.

Sito web: stockx.com

