Barclays plc () è una banca universale multinazionale britannica, con sede a Londra, Inghilterra. Barclays opera come due divisioni, Barclays UK e Barclays International, supportate da una società di servizi, Barclays Execution Services. Barclays fa risalire le sue origini all'attività bancaria orafa fondata nella City di Londra nel 1690. James Barclay divenne socio dell'attività nel 1736 Nel 1896, diverse banche a Londra e nelle province inglesi, tra cui Goslings Bank, Backhouse's Bank e Gurney's Bank, si unirono come banca per azioni sotto il nome Barclays and Co. Nei decenni successivi, Barclays si espanse fino a diventare una banca nazionale. Nel 1967 Barclays realizzò il primo sportello automatico al mondo. Barclays ha effettuato numerose acquisizioni aziendali, tra cui quella di London, Provincial e South Western Bank nel 1918, British Linen Bank nel 1919, Mercantile Credit nel 1975, Woolwich nel 2000 e le attività nordamericane di Lehman Brothers nel 2008. Barclays è quotata primariamente alla Borsa di Londra ed è un componente dell'indice FTSE 100. Ha una quotazione secondaria alla Borsa di New York. È considerata una banca di importanza sistemica dal Financial Stability Board. Secondo un documento del 2011, Barclays era la società transnazionale più potente in termini di proprietà e quindi di controllo aziendale sulla stabilità finanziaria globale e sulla concorrenza di mercato, con Axa e State Street Corporation rispettivamente al 2° e 3° posto.

Sito web: barclays.co.uk

