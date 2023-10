Google Play, in precedenza Android Market, è un servizio di distribuzione digitale gestito e sviluppato da Google. Funziona come app store ufficiale per i dispositivi che eseguono il sistema operativo Android "certificato Google", consentendo agli utenti di sfogliare e scaricare applicazioni sviluppate con il kit di sviluppo software Android (SDK) e pubblicate tramite Google. Google Play funge anche da negozio di media digitali, offrendo musica, libri, film e programmi televisivi. In precedenza offriva dispositivi hardware Google per l'acquisto fino all'introduzione di un rivenditore di hardware online separato, Google Store, l'11 marzo 2015, e offriva anche pubblicazioni di notizie e riviste prima del rinnovamento di Google News il 15 maggio 2018. Le applicazioni sono disponibili tramite Google Play gratuitamente o a pagamento. Possono essere scaricati direttamente su un dispositivo Android tramite l'app mobile proprietaria Play Store o distribuendo l'applicazione su un dispositivo dal sito Web di Google Play. Le applicazioni che utilizzano le funzionalità hardware di un dispositivo possono essere destinate agli utenti di dispositivi con componenti hardware specifici, come un sensore di movimento (per giochi dipendenti dal movimento) o una fotocamera frontale (per videochiamate online). Il Google Play Store ha registrato oltre 82 miliardi di download di app nel 2016 e ha raggiunto oltre 3,5 milioni di app pubblicate nel 2017. È stato oggetto di numerosi problemi relativi alla sicurezza, in cui software dannoso è stato approvato, caricato nello store e scaricato dagli utenti , con vari gradi di gravità. Google Play è stato lanciato il 6 marzo 2012, riunendo Android Market, Google Music e Google eBookstore sotto un unico marchio, segnando un cambiamento nella strategia di distribuzione digitale di Google. I servizi inclusi in Google Play sono Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies & TV e Google Play Music, e in precedenza Google Play Edicola prima di essere gradualmente eliminati completamente da Google Play nel novembre 2018. In seguito al rebranding, Google ha ha gradualmente ampliato il supporto geografico per ciascuno dei servizi.

Sito web: play.google.com

