Google Slides è un programma di presentazione incluso come parte di una suite per ufficio software gratuita basata sul Web offerta da Google all'interno del suo servizio Google Drive. Il servizio include anche Google Docs e Google Sheets, rispettivamente un elaboratore di testi e un foglio di calcolo. Presentazioni Google è disponibile come applicazione Web, app mobile per Android, iOS, Windows, BlackBerry e come applicazione desktop su ChromeOS di Google. L'app è compatibile con i formati di file Microsoft PowerPoint. Slides consente agli utenti di creare e modificare presentazioni online collaborando con altri utenti in tempo reale. Le modifiche vengono tracciate dall'utente con una cronologia delle revisioni che tiene traccia delle modifiche alla presentazione. La posizione di ogni editor è evidenziata con un colore/cursore specifico dell'editor e il sistema regola ciò che gli utenti possono fare attraverso vari gradi di autorizzazione. Gli aggiornamenti hanno introdotto funzionalità che utilizzano l'apprendimento automatico, tra cui "Esplora", che offre layout e immagini suggeriti per le presentazioni e "Elementi di azione", che consentono agli utenti di assegnare attività ad altri utenti.

Sito web: google.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Google Slides. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.