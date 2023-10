CamScanner è un'app mobile cinese rilasciata per la prima volta nel 2011 che consente di utilizzare dispositivi iOS e Android come scanner di immagini. Consente agli utenti di "scansionare" documenti (scattando una foto con la fotocamera del dispositivo) e condividere la foto come JPEG o PDF. Questa app è disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. L'app si basa sul modello freemium, con una versione gratuita supportata da pubblicità e una versione premium con funzioni aggiuntive.

Sito web: camscanner.com

