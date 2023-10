YouTube Music è un servizio di streaming musicale sviluppato da YouTube, una filiale di Google; fornisce un'interfaccia su misura per il servizio orientato allo streaming musicale, consentendo agli utenti di sfogliare brani e video musicali su YouTube in base a generi, playlist e consigli. Il servizio offre anche un livello premium, che consente la riproduzione senza pubblicità, la riproduzione in background solo audio e il download di brani per la riproduzione offline. Questi vantaggi dell'abbonamento sono offerti anche agli abbonati di Google Play Music e YouTube Premium. Il servizio finirà per soppiantare Google Play Music come marchio principale di Google per lo streaming e l'acquisto di musica.

Sito web: music.youtube.com

