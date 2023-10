Pandora è un servizio di streaming musicale americano basato su abbonamento di proprietà di Sirius XM Holdings. Con sede a Oakland, in California, il servizio si concentra sulle raccomandazioni basate sul "Music Genome Project", un mezzo per classificare le singole canzoni in base ai tratti musicali. Il servizio è stato originariamente lanciato nel mercato consumer come servizio radio Internet, che genererebbe canali personalizzati basati su queste caratteristiche e sulle canzoni apprezzate dall'utente; questo servizio è disponibile in un livello supportato dalla pubblicità e in una versione basata su abbonamento. Nel 2017, il servizio ha lanciato Pandora Premium, una versione on-demand del servizio più in linea con i concorrenti contemporanei. La società è stata fondata nel 2000 come Savage Beast Technologies e inizialmente concepita come una società business-to-business che concede in licenza il Music Genome Project ai rivenditori come piattaforma di raccomandazione. Nel 2005, l'azienda ha spostato la propria attenzione sul mercato consumer lanciando Pandora come prodotto radio Internet. Pandora è un servizio freemium; le funzionalità di base sono gratuite con pubblicità o limitazioni, mentre funzionalità aggiuntive, come una migliore qualità dello streaming, download di musica e canali offline, sono offerte tramite abbonamenti a pagamento. Nel 2019, Pandora contava circa 63,5 milioni di utenti mensili attivi e 6,2 milioni di abbonati. Nel febbraio 2019, Sirius XM Holdings ha acquisito Pandora per 3,5 miliardi di dollari in azioni.

Sito web: pandora.com

