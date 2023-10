Yandex Music è un servizio di streaming musicale sviluppato da Yandex. Gli utenti selezionano composizioni musicali, album, raccolte di brani musicali da trasmettere in streaming sul proprio dispositivo on demand e ricevono consigli personalizzati. Il servizio è disponibile anche come app mobile con versioni compatibili con iOS, Android. Il servizio è disponibile in Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. L'abbonamento può essere pagato solo dai paesi supportati sopra, ma il servizio sarà poi disponibile in tutti gli altri paesi. A ottobre 2017, su Yandex Music erano disponibili oltre 40 milioni di brani musicali. Circa 20 milioni di persone utilizzano il servizio almeno una volta al mese. La caratteristica più popolare di Yandex Music sono le playlist intelligenti, che vengono aggiornate quotidianamente per ciascun utente e presentano brani riprodotti di recente, musica simile ai preferiti e brani diversi basati sui gusti dell'utente.

Sito web: music.yandex.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Yandex Music. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.