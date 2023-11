Wynk Music è un'app di streaming e download di musica, per ogni stato d'animo! Da Rahman a Rihanna, ha oltre 2,8 milioni di canzoni che spaziano dalla musica indiana a quella internazionale. Ascolta in streaming e scarica brani sull'app Wynk Music e scopri la musica dalla sua vasta libreria che copre una serie di generi tra cui Bollywood, Pop, Rock, Bhangra, Devozionale, Bhajan, Felice, Triste, Romantico, Festa, Rilassante, Amore e Vecchio retrò. Inoltre, accedi alla musica nelle lingue regionali come Punjabi, Bhojpuri, Rajasthani, Marathi, bengalese, Kannada, Gujarati, Tamil, Telugu, Malayalam e tutte le altre lingue dell'India meridionale. In sintesi, abbiamo musica per tutti i gusti! Goditi la musica illimitata dalla nostra enorme varietà di playlist curate appositamente per te o crea la tua playlist. Per coloro a cui piace semplicemente sedersi e rilassarsi ascoltando la musica, abbiamo stazioni radio tra cui scegliere. Fai divertire i tuoi chiamanti con Airtel Hellotunes! Dì addio al "Ring-Ring" della vecchia scuola e imposta le tue canzoni preferite come Hellotune su Wynk in modo assolutamente GRATUITO!

Sito web: wynk.in

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Wynk Music. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.