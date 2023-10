SoundCloud è una piattaforma di distribuzione audio online e un sito Web di condivisione di musica con sede a Berlino, in Germania, che consente ai suoi utenti di caricare, promuovere e condividere audio. Fondato nel 2007 da Alexander Ljung ed Eric Wahlforss, SoundCloud è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi servizi di streaming musicale raggiungendo oltre 175 milioni di utenti mensili in tutto il mondo. SoundCloud offre un abbonamento sia gratuito che a pagamento sulla piattaforma, disponibile per desktop e dispositivi mobili. SoundCloud ha influenzato l'industria musicale attraverso il successo di molti artisti che hanno utilizzato il servizio per lanciare o far progredire la propria carriera. SoundCloud ha ricevuto il sostegno di molti investitori e di altre piattaforme multimediali come Twitter, sebbene la stessa piattaforma di streaming abbia risolto i problemi di finanziamento e abbia licenziato molti dipendenti per rimanere redditizia.

Sito web: soundcloud.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SoundCloud. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.