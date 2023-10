YouTube è una piattaforma americana di condivisione video online con sede a San Bruno, in California. Tre ex dipendenti PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, hanno creato il servizio nel febbraio 2005. Google ha acquistato il sito nel novembre 2006 per 1,65 miliardi di dollari; YouTube ora opera come una delle filiali di Google. YouTube consente agli utenti di caricare, visualizzare, valutare, condividere, aggiungere playlist, segnalare, commentare video e iscriversi ad altri utenti. Offre un'ampia varietà di video multimediali aziendali e generati dagli utenti. I contenuti disponibili includono video clip, clip di programmi TV, video musicali, cortometraggi e documentari, registrazioni audio, trailer di film, live streaming e altri contenuti come video blog, brevi video originali e video educativi. La maggior parte dei contenuti su YouTube viene caricata da privati, ma le società di media tra cui CBS, BBC, Vevo e Hulu offrono parte del loro materiale tramite YouTube come parte del programma di partnership di YouTube. Gli utenti non registrati possono solo guardare (ma non caricare) i video sul sito, mentre gli utenti registrati possono anche caricare un numero illimitato di video e aggiungere commenti ai video. I video soggetti a limiti di età sono disponibili solo per gli utenti registrati che affermano di avere almeno 18 anni. YouTube e creatori selezionati guadagnano entrate pubblicitarie da Google AdSense, un programma che indirizza gli annunci in base al contenuto del sito e al pubblico. La stragrande maggioranza dei suoi video può essere visualizzata gratuitamente, ma ci sono delle eccezioni, inclusi canali premium basati su abbonamento, noleggio di film, nonché YouTube Music e YouTube Premium, servizi di abbonamento che offrono rispettivamente streaming musicale premium e senza pubblicità e servizi di streaming musicale premium e senza pubblicità. accesso gratuito a tutti i contenuti, compresi i contenuti esclusivi commissionati da personalità importanti. A febbraio 2017, sono state caricate su YouTube più di 400 ore al minuto e un miliardo di ore di contenuti guardati su YouTube ogni giorno. Secondo Alexa Internet, ad agosto 2018 YouTube è il secondo sito web più popolare al mondo, dietro Google. A partire da maggio 2019, ogni minuto vengono caricate su YouTube più di 500 ore di contenuti video. Sulla base delle entrate pubblicitarie trimestrali riportate, si stima che YouTube abbia 15 miliardi di dollari di entrate annuali. YouTube ha dovuto affrontare critiche su aspetti delle sue operazioni, inclusa la gestione dei contenuti protetti da copyright contenuti nei video caricati, i suoi algoritmi di raccomandazione che perpetuano video che promuovono teorie del complotto e falsità, l'hosting di video apparentemente rivolti ai bambini ma contenenti contenuti violenti o sessualmente allusivi che coinvolgono personaggi popolari, video di minori che attirano attività pedofile nelle loro sezioni di commento e politiche fluttuanti sui tipi di contenuti idonei a essere monetizzati con la pubblicità.

Sito web: youtube.com

