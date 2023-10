TikTok, noto in Cina come Douyin (cinese: 抖音; pinyin: Dăuyīn), è un servizio di social networking cinese per la condivisione di video di proprietà di ByteDance, una società di tecnologia Internet con sede a Pechino fondata nel 2012 da Zhang Yiming. Viene utilizzato per creare brevi video musicali, di sincronizzazione labiale, di danza, comici e di talento da 3 a 15 secondi e brevi video in loop da 3 a 60 secondi. ByteDance ha lanciato per la prima volta Douyin per il mercato cinese nel settembre 2016. Successivamente, TikTok è stato lanciato nel 2017 per iOS e Android nella maggior parte dei mercati al di fuori della Cina continentale; tuttavia, è diventato disponibile in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, solo dopo la fusione con un altro servizio di social media cinese Musical.ly il 2 agosto 2018. TikTok e Douyin hanno quasi la stessa interfaccia utente ma non hanno accesso ai reciproci contenuti. Ciascuno dei loro server ha sede nel mercato in cui è disponibile la rispettiva app. Oltre alla sede centrale di ByteDance a Pechino, TikTok ha anche uffici globali, tra cui Dublino, Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Giakarta, Seul e Tokyo. Dal suo lancio nel 2016, TikTok/Douyin ha rapidamente guadagnato popolarità nell’Asia orientale, nell’Asia meridionale, nel Sud-est asiatico, negli Stati Uniti, in Turchia, in Russia e in altre parti del mondo. Ad agosto 2020, TikTok, escluso Douyin, ha superato 1 miliardo di utenti in tutto il mondo in meno di quattro anni. Ad aprile 2020, Douyin ha circa 500 milioni di utenti attivi mensili. Nel giugno 2020, Kevin Mayer è diventato CEO di TikTok e COO della società madre ByteDance, ma si è dimesso il 27 agosto, a soli quattro mesi dall'inizio del lavoro. In precedenza, è stato presidente di Walt Disney Direct-to-Consumer & International. Il 3 agosto 2020, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di vietare TikTok negli Stati Uniti il ​​15 settembre se le trattative per l'acquisto dell'azienda da parte di Microsoft o di un'altra società "molto americana" fallissero. Il 6 agosto, Trump ha firmato due ordini esecutivi che vietano le "transazioni" statunitensi con TikTok e WeChat alla sua società madre, ByteDance, che entreranno in vigore 45 giorni dopo la firma. È stata bandita dal governo indiano da giugno 2020 insieme ad altre app cinesi in risposta a uno scontro al confine con la Cina.

Sito web: tiktok.com

