WeChat (cinese: 微信; pinyin: Wēixìn (ascolta); lett .: 'micro-messaggio') è un'app multiuso cinese di messaggistica, social media e pagamento mobile sviluppata da Tencent. Rilasciata per la prima volta nel 2011, nel 2018 è diventata l'app mobile autonoma più grande al mondo, con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili. WeChat è stata descritta come "l'app per tutto" cinese e una "super app" per via della sua vasta gamma di funzioni. L'attività degli utenti su WeChat viene analizzata, tracciata e condivisa con le autorità cinesi su richiesta come parte della rete di sorveglianza di massa in Cina. WeChat censura argomenti politicamente sensibili in Cina. I dati trasmessi da account registrati al di fuori della Cina vengono sorvegliati, analizzati e utilizzati per creare algoritmi di censura in Cina. In risposta a una disputa sul confine tra India e Cina, WeChat è stato bandito in India nel giugno 2020. Il 6 agosto 2020, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta le "transazioni" statunitensi con WeChat entro 45 giorni.

Sito web: web.wechat.com

