Target Corporation è una società di vendita al dettaglio americana. È l'ottavo più grande rivenditore al dettaglio negli Stati Uniti ed è un componente dell'indice S&P 500. Target si è affermata come divisione discount della Dayton's Company di Minneapolis, Minnesota, nel 1962; ha iniziato ad espandere il negozio a livello nazionale negli anni '80 (come parte della Dayton-Hudson Corporation) e ha introdotto nuovi formati di negozi con il marchio Target negli anni '90. L'azienda ha riscontrato successo come attore economico-chic nel settore. La società madre è stata ribattezzata Target Corporation nel 2000 e ha ceduto le ultime catene di grandi magazzini nel 2004. Ha subito una massiccia e molto pubblicizzata violazione della sicurezza dei dati delle carte di credito dei clienti e il fallimento della sua filiale Target Canada di breve durata nel 2000. all’inizio degli anni 2010, ma ha sperimentato un successo rivitalizzato con la sua espansione nei mercati urbani negli Stati Uniti. Nel 2019, Target gestiva 1.844 negozi negli Stati Uniti. L'azienda è classificata al 37° posto nell'elenco Fortune 500 del 2020 delle più grandi società degli Stati Uniti in termini di fatturato totale. I loro formati di vendita al dettaglio includono il discount Target, l'ipermercato SuperTarget e i negozi "di piccolo formato" precedentemente denominati CityTarget e TargetExpress prima di essere consolidati sotto il marchio Target.

Sito web: target.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Target. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.