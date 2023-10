Costco Wholesale Corporation (che opera come Costco Wholesale e conosciuta anche semplicemente come Costco) è una multinazionale americana che gestisce una catena di negozi al dettaglio big-box riservati ai soli membri (che necessitano di un'iscrizione per fare acquisti lì). Nel 2020, Costco era il quinto rivenditore al dettaglio al mondo e il più grande rivenditore al mondo di carne bovina scelta e di prima qualità, alimenti biologici, pollo allo spiedo e vino nel 2016. Nel 2021, Costco si è classificata al 10 ° posto nella classifica Fortune 500 delle più grandi società degli Stati Uniti per fatturato totale. La sede mondiale di Costco è a Issaquah, Washington, un sobborgo orientale di Seattle, sebbene la sua etichetta Kirkland Signature porti il ​​nome della sua precedente sede a Kirkland. L'azienda ha aperto il suo primo magazzino (il termine della catena per i suoi punti vendita al dettaglio) a Seattle nel 1983. Attraverso fusioni, tuttavia, la storia aziendale di Costco risale al 1976, quando il suo ex concorrente Price Club è stato fondato a San Diego, in California. A marzo 2021, Costco conta 804 magazzini in tutto il mondo: 558 negli Stati Uniti (compresi il Distretto di Columbia e Porto Rico), 103 in Canada, 39 in Messico, 29 nel Regno Unito, 27 in Giappone, 16 in Corea del Sud, 14 a Taiwan, 12 in Australia, 3 in Spagna, 1 in Islanda, 1 in Francia e 1 in Cina. Costco apre regolarmente nuove sedi. La società prevede di aprire magazzini nel 2022 per la prima volta in Nuova Zelanda e Svezia.

Sito web: costco.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Costco. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.