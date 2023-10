USA Today è un quotidiano americano del mercato medio distribuito a livello internazionale che è la pubblicazione di punta del suo proprietario, Gannett. Fondata da Al Neuharth il 15 settembre 1982, opera dalla sede aziendale di Gannett a McLean, Virginia. Viene stampato in 37 siti negli Stati Uniti e in altri cinque siti a livello internazionale. Il suo design dinamico ha influenzato lo stile dei giornali locali, regionali e nazionali in tutto il mondo attraverso l'uso di resoconti concisi, immagini colorate, grafici informativi e l'inclusione di storie di cultura popolare, tra le altre caratteristiche distintive. Con una tiratura cartacea settimanale di 726.906 copie, un giornale digitale Con una base di soli 504.000 abbonati e un numero di lettori giornalieri approssimativi di 2,6 milioni, USA Today è al primo posto per diffusione nell'elenco dei giornali negli Stati Uniti. È stato dimostrato che mantiene un pubblico generalmente centrista, per quanto riguarda la convinzione politica. USA Today è distribuito in tutti i 50 stati, Washington, DC e Porto Rico, e un'edizione internazionale è distribuita in Asia, Canada, Europa e Isole del Pacifico.

Sito web: usatoday.com

