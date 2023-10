The Home Depot, Inc. è il più grande rivenditore di bricolage negli Stati Uniti e fornisce strumenti, prodotti da costruzione e servizi. La società ha sede nella contea di Cobb, Georgia, senza personalità giuridica, con indirizzo postale ad Atlanta. Gestisce molti negozi big-box negli Stati Uniti (inclusi il Distretto di Columbia, Guam, Porto Rico e le Isole Vergini americane); tutte le 10 province del Canada; e i 31 stati messicani e Città del Messico. Anche la società MRO Interline Brands (ora The Home Depot Pro) è di proprietà di The Home Depot, con 70 centri di distribuzione negli Stati Uniti.

Sito web: homedepot.com

