Sam's West, Inc. (che opera come Sam's Club) è una catena americana di club di magazzini al dettaglio per soli soci di proprietà e gestiti da Walmart Inc., fondata nel 1983 e intitolata al fondatore di Walmart Sam Walton. Al 31 gennaio 2019, Sam's Club è al secondo posto in termini di volume di vendite tra i warehouse club con 57,839 miliardi di dollari di vendite (nell'anno fiscale 2019) dietro al rivale Costco Wholesale. I suoi principali concorrenti sono Costco Wholesale e BJ's Wholesale Club. Al 31 luglio 2020, Sam's Club gestisce 599 club di deposito di soci negli Stati Uniti in 44 stati, Porto Rico e Isole Vergini americane. Gli unici stati in cui Sam's Club non opera sono l'Alaska (tutte e tre le sedi in quello stato hanno chiuso nel 2018 come parte di un piano per chiudere 63 club), il Massachusetts (la sua ultima sede rimasta in quello stato, situata a Worcester, ha chiuso nel 2018 come parte di un piano per chiudere 63 club), Oregon, Rhode Island (l'unica sede dello stato, a Warwick, ha chiuso nel 2016 come parte di un piano per chiudere 269 negozi in tutto il mondo, inclusi quattro club statunitensi), Vermont e Washington (tutti e tre sedi in quello stato sono state chiuse nel 2018 come parte di un piano per chiudere 63 club), così come il Distretto di Columbia. Walmart International gestisce anche negozi Sam's Club in Messico e Cina. Ha 163 sedi in Messico e 27 in Cina. Grupo Big, ex Walmart Brazil, che è stato deconsolidato da Walmart nell'agosto 2018, gestisce anche i Sam's Clubs in Brasile. Le sedi generalmente hanno dimensioni comprese tra 3.000 e 15.600 m2 (32.000-168.000 piedi quadrati), con una dimensione media dei club di circa 12.400 m2 (134.000 piedi quadrati). L'11 gennaio 2018, Sam's Club ha annunciato la chiusura permanente di negozi selezionati. In diversi casi, i dipendenti si sono presentati al lavoro e hanno trovato le porte chiuse e un avviso che informava che il negozio sarebbe stato presto chiuso. Walmart alla fine ha detto a Business Insider che 63 negozi Sam's Club avrebbero iniziato a liquidare in tutto il paese, inclusi Alaska, Arizona, California, Illinois, New York, Ohio e Texas. Secondo Business Insider, le chiusure di Sam's Club e i piani per convertire alcuni negozi in I centri logistici di e-commerce, come annunciato nel gennaio 2018, fanno parte del crescente impegno di Walmart nei confronti della vendita al dettaglio online che gli consentirà di competere meglio con la rivale Amazon.

Sito web: samsclub.com

