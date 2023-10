Lowe's Companies, Inc., che opera come Lowe's, è una società di vendita al dettaglio americana specializzata nel bricolage. Con sede a Mooresville, nella Carolina del Nord, l'azienda gestisce una catena di negozi al dettaglio negli Stati Uniti e in Canada. A novembre 2018, Lowe's e le sue attività correlate gestiscono 2.015 negozi di bricolage e ferramenta in Nord America. Lowe's è la seconda catena di ferramenta più grande negli Stati Uniti dietro al rivale The Home Depot e davanti a Menards. È anche la seconda catena di ferramenta più grande al mondo, dietro sempre a The Home Depot ma davanti ai rivenditori europei Leroy Merlin, B&Q e OBI.

Sito web: lowes.com

