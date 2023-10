Walmart Inc. (; precedentemente Wal-Mart Stores, Inc.) è una multinazionale americana di vendita al dettaglio che gestisce una catena di ipermercati, grandi magazzini discount e negozi di alimentari, con sede a Bentonville, Arkansas. L'azienda è stata fondata da Sam Walton nel 1962 e costituita il 31 ottobre 1969. Possiede e gestisce anche i magazzini al dettaglio di Sam's Club. Al 31 luglio 2020, Walmart conta 11.496 negozi e club in 27 paesi, che operano con 56 nomi diversi. L'azienda opera sotto il nome Walmart negli Stati Uniti e in Canada, come Walmart de México y Centroamérica in Messico e America Centrale, come Asda nel Regno Unito, come Seiyu Group in Giappone e come Flipkart Wholesale in India. Possiede tutte le attività in Argentina, Cile, Canada e Sud Africa. Dall'agosto 2018, Walmart detiene solo una partecipazione di minoranza in Walmart Brasil, che è stata ribattezzata Grupo Big nell'agosto 2019, con il 20% delle azioni della società, e la società di private equity Advent International detiene l'80% della proprietà della società. Walmart è la più grande azienda al mondo in termini di fatturato, con 514,405 miliardi di dollari, secondo l'elenco Fortune Global 500 del 2019. È anche il più grande datore di lavoro privato al mondo con 2,2 milioni di dipendenti. È un'azienda a conduzione familiare quotata in borsa, poiché la società è controllata dalla famiglia Walton. Gli eredi di Sam Walton possiedono oltre il 50% di Walmart sia attraverso la loro holding Walton Enterprises che attraverso le loro partecipazioni individuali. Walmart era il più grande rivenditore di generi alimentari degli Stati Uniti nel 2019 e il 65% delle vendite di Walmart, pari a 510,329 miliardi di dollari, proveniva da operazioni negli Stati Uniti. Walmart è stata quotata alla Borsa di New York nel 1972. Nel 1988 era il rivenditore più redditizio negli Stati Uniti. ed era diventata la più grande in termini di entrate nell'ottobre 1989. L'azienda originariamente era geograficamente limitata al sud e al basso Midwest, ma all'inizio degli anni '90 aveva negozi da una costa all'altra. Sam's Club ha aperto nel New Jersey nel novembre 1989 e il primo punto vendita in California è stato aperto a Lancaster nel luglio 1990. Un Walmart a York, in Pennsylvania, ha aperto nell'ottobre 1990, il primo negozio principale nel nord-est. Gli investimenti di Walmart al di fuori degli Stati Uniti hanno visto risultati contrastanti. Le sue operazioni e filiali in Canada, Regno Unito, America Centrale, Sud America e Cina hanno molto successo, ma le sue iniziative sono fallite in Germania e Corea del Sud.

Sito web: walmart.com

