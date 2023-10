Marshalls è una catena americana di grandi magazzini a basso prezzo di proprietà delle società TJX. Marshalls ha oltre 1.000 negozi americani, inclusi negozi più grandi denominati Marshalls Mega Store, che coprono 42 stati e Porto Rico, e 61 negozi in Canada. Marshalls si espanse per la prima volta in Canada nel marzo 2011.

Sito web: marshalls.com

