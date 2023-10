CVS Pharmacy (stilizzato come CVSpharmacy, precedentemente CVS/pharmacy) è una società di vendita al dettaglio americana. Di proprietà di CVS Health, ha sede a Woonsocket, Rhode Island. Era conosciuto anche come, e originariamente chiamato, Consumer Value Store ed è stato fondato a Lowell, Massachusetts, nel 1963. La catena era di proprietà della sua holding originaria Melville Corporation sin dal suo inizio fino alla creazione della sua attuale società madre (CVS Health). si è costituita in una propria azienda nel 1996. CVS Pharmacy è attualmente la più grande catena di farmacie negli Stati Uniti per numero di sedi (oltre 9.600 nel 2016) e ricavi totali da prescrizioni. La sua società madre è la settima società statunitense più grande per fatturato dell'anno fiscale 2017 nella classifica Fortune 500. La società madre del principale concorrente di CVS Pharmacy (Walgreens) si è classificata 19a nello stesso periodo di tempo. CVS vende farmaci da prescrizione e un vasto assortimento di prodotti generali, tra cui farmaci da banco, prodotti di bellezza e cosmetici, servizi di finitura cinematografica e fotografica, prodotti stagionali, biglietti di auguri e cibi pronti attraverso i negozi al dettaglio CVS Pharmacy e Longs Drugs e online tramite CVS.com. Fornisce inoltre servizi sanitari attraverso le sue oltre 1.100 cliniche mediche MinuteClinic e i loro centri per la cura del diabete. La maggior parte di queste cliniche si trovano all'interno o all'esterno dei negozi CVS.

Sito web: cvs.com

