Macy's (originariamente R. H. Macy & Co.) è una catena di grandi magazzini americana fondata nel 1858 da Rowland Hussey Macy. È diventata una divisione dei Federated Department Stores con sede a Cincinnati nel 1994, attraverso la quale è affiliata alla catena di grandi magazzini Bloomingdale's; la holding è stata ribattezzata Macy's, Inc. nel 2007. Nel 2015, Macy's era la più grande società di grandi magazzini degli Stati Uniti per vendite al dettaglio. Al 2 maggio 2020, c'erano 552 negozi (614 scatole), inclusi 11 flagship (16 scatole) e 384 magneti (430 scatole), per un totale di 395 negozi principali (446 scatole) e 97 negozi di quartiere (103 scatole , per un totale di 550 negozi full line), 50 gallerie d'arredo (55 box), 3 centri di sgombero mobili, 6 negozi Backstage indipendenti e 1 Market by Macy's con il marchio Macy's attivo in tutti gli Stati Uniti. Il suo flagship store si trova a Herald Square, nel quartiere Manhattan di New York City. L'azienda aveva 130.000 dipendenti e ha guadagnato un fatturato annuo di 24,8 miliardi di dollari nel 2017. Macy's organizza l'annuale parata del Giorno del Ringraziamento di Macy's a New York City dal 1924 e sponsorizza lo spettacolo pirotecnico annuale del 4 luglio della città dal 1976. Macy's Herald Square è uno di questi dei più grandi grandi magazzini del mondo. Il flagship store copre quasi un intero isolato di New York City, dispone di circa 1,1 milioni di piedi quadrati di spazio commerciale, comprende spazio aggiuntivo per uffici e magazzini e funge da punto finale per la parata del Giorno del Ringraziamento. Il valore di Herald Square è stato stimato intorno ai 3 miliardi di dollari.

Sito web: macys.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Macy's. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.