Kohl's è una catena di negozi di grandi magazzini americana, gestita da Kohl's Corporation. A febbraio 2013, è la più grande catena di grandi magazzini negli Stati Uniti con 1.158 sedi e negozi in tutti gli stati degli Stati Uniti tranne le Hawaii. L'azienda è stata fondata dall'immigrato polacco Maxwell Kohl, che ha aperto un negozio di alimentari all'angolo a Milwaukee, nel Wisconsin nel 1927. È diventata una catena di successo nella zona locale e nel 1962 l'azienda si è ramificata aprendo il suo primo grande magazzino. La British American Tobacco Company assunse una partecipazione di controllo nella società nel 1972 mentre era ancora gestita dalla famiglia Kohl e nel 1979 la società fu venduta a BATUS Inc. Un gruppo di investitori acquistò la società nel 1986 da British American Tobacco e la rese pubblica. nel 1992. Kohl's ha sede nel sobborgo di Menomonee Falls, Wisconsin, a Milwaukee. È diventata la più grande catena di grandi magazzini negli Stati Uniti nel maggio 2012, superando il suo più grande concorrente J. C. Penney. L'azienda è quotata sia sull'S&P 500 (dal 1998) che sulla Fortune 500. In termini di entrate, la catena era il 23° rivenditore al dettaglio più grande negli Stati Uniti nel 2019. Nel 2013, Kohl's era il secondo dipartimento statunitense più grande. società di negozi per vendite al dettaglio.

Sito web: kohls.com

