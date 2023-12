Barnes & Noble Booksellers è un libraio americano. È una società Fortune 1000 e la libreria con il maggior numero di punti vendita al dettaglio negli Stati Uniti. Al 7 marzo 2019, la società gestisce 627 negozi al dettaglio in tutti i 50 stati degli Stati Uniti. Nell'agosto 2019, Elliott Management Corporation ha acquisito la società. Barnes & Noble opera principalmente attraverso la catena di librerie Barnes & Noble Booksellers. La sede centrale dell'azienda è al 122 della Fifth Avenue a New York City. Dopo una serie di fusioni e fallimenti nel settore delle librerie americane a partire dagli anni '90, Barnes & Noble è diventata la più grande catena nazionale di librerie degli Stati Uniti. In precedenza, Barnes & Noble gestiva la catena di piccoli negozi B. Dalton Bookseller nei centri commerciali fino all'annuncio della liquidazione della catena. L'azienda era anche uno dei più grandi gestori di negozi di libri di testo universitari della nazione situati all'interno o nelle vicinanze di molti campus universitari quando tale divisione è stata scorporata come società pubblica separata chiamata Barnes & Noble Education nel 2015. L'azienda è conosciuta dai suoi clienti per i grandi punti vendita, molti dei quali contengono una caffetteria che serve caffè Starbucks e altri beni di consumo. La maggior parte dei negozi vende libri, riviste, giornali, DVD, graphic novel, regali, giochi, giocattoli, musica ed e-reader e tablet Nook.

Sito web: barnesandnoble.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Barnes & Noble. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.