Calzature e abbigliamento sportivo e lifestyle per uomo, donna e bambino, ricchi di tecnologie innovative per il comfort. Spedizione gratuita e altro con Skechers Plus. Skechers USA, Inc. è una multinazionale americana di calzature. Con sede a Manhattan Beach, in California, è stata fondata nel 1992 ed è oggi il terzo marchio di calzature più grande negli Stati Uniti.

