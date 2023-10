GameStop è un rivenditore americano di videogiochi, elettronica di consumo e articoli di gioco. L'azienda ha sede a Grapevine, Texas, Stati Uniti, un sobborgo di Dallas, e dal 1° febbraio 2020 gestisce 5.509 negozi al dettaglio negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda ed Europa. I negozi al dettaglio dell'azienda operano principalmente sotto i marchi GameStop, EB Games, ThinkGeek e Micromania-Zing. Oltre ai negozi al dettaglio, GameStop possiede anche Game Informer, una rivista di videogiochi. GameStop è stato oggetto di critiche nel corso degli anni in risposta a molte delle sue politiche. Durante l'attuale pandemia di COVID-19, l'azienda è stata criticata per il fatto che i suoi negozi rimanevano aperti ai clienti, decisione che è stata poi annullata il mese successivo in risposta al feedback negativo.

Sito web: gamestop.com

