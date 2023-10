Hotels.com è un sito per la prenotazione di camere d'albergo online e telefonicamente. L'azienda dispone di 85 siti Web in 34 lingue e elenca oltre 325.000 hotel in circa 19.000 località. Il suo inventario comprende hotel e B&B, alcuni condomini e altri tipi di alloggi commerciali. Hotels.com è stata fondata nel 1991 come rete di prenotazioni alberghiere (HRN). Nel 2001 è entrata a far parte di Expedia, Inc. e nel 2002 ha cambiato nome in Hotels.com. La società è gestita da Hotels.com LP, una società in accomandita semplice con sede a Dallas, Texas, negli Stati Uniti.

Sito web: hotels.com

