Southwest Airlines Co., comunemente chiamata Southwest, è una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti e la più grande compagnia aerea low cost del mondo. Ha sede a Dallas, in Texas, e offre servizi di linea verso 121 destinazioni negli Stati Uniti e in altri 10 paesi.

Sito web: southwest.com

