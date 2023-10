N26 (nota come Numero 26 fino a luglio 2016) è una neobanca tedesca con sede a Berlino, Germania. N26 attualmente offre i suoi servizi in vari stati membri dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) e negli Stati Uniti. Le sue operazioni nel Regno Unito sono state sospese dall'aprile 2020 a causa delle incertezze causate dalla Brexit.

Sito web: n26.com

