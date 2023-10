Vimeo è una piattaforma di hosting, condivisione e servizi di video con sede a New York City. Vimeo opera senza pubblicità e ricava invece entrate fornendo piani di abbonamento per produttori di contenuti video e offrendo software come servizio (SaaS) con strumenti per la creazione, l'editing e la trasmissione di video, soluzioni software aziendali, nonché i mezzi per professionisti del video per connettersi con clienti e altri professionisti. Vimeo si concentra sulla distribuzione di video ad alta definizione su una vasta gamma di dispositivi. Il sito è stato inizialmente creato da Jake Lodwick e Zach Klein nel 2004 come spin-off di CollegeHumor per condividere video umoristici tra colleghi, anche se messo da parte per supportare la crescente popolarità di CollegeHumor. IAC ha acquisito CollegeHumor e Vimeo nel 2006 e, dopo che Google ha acquisito YouTube per oltre 1,65 miliardi di dollari, IAC ha rivolto maggiori sforzi a Vimeo per competere con YouTube, concentrandosi sulla fornitura di contenuti curati e video ad alta definizione per distinguersi dagli altri siti di condivisione video. Lodwick e Klein alla fine se ne andarono nel 2009 e IAC implementò una struttura più incentrata sull'azienda per sviluppare i servizi di Vimeo, con l'attuale CEO Anjali Sud in carica da luglio 2017.

Sito web: vimeo.com

