AOL (stilizzato come Aol., precedentemente una società nota come AOL Inc. e originariamente conosciuta come America Online) è un portale web americano e fornitore di servizi online con sede a New York City. È un marchio commercializzato da Verizon Media. Il servizio fa risalire la sua storia a un servizio online noto come PlayNET. PlayNET ha concesso in licenza il proprio software a Quantum Link (Q-Link), che è andato online nel novembre 1985. Un nuovo client PC IBM è stato lanciato nel 1988, alla fine ribattezzato America Online nel 1989. AOL è cresciuto fino a diventare il più grande servizio online, sostituendo giocatori affermati come CompuServe e la fonte. Nel 1995, AOL contava circa tre milioni di utenti attivi. AOL è stato uno dei primi pionieri di Internet a metà degli anni '90 e il marchio più riconosciuto sul web negli Stati Uniti. Originariamente forniva un servizio di accesso remoto a milioni di americani, oltre a fornire un portale web, posta elettronica, messaggistica istantanea e successivamente un browser web in seguito all'acquisto di Netscape. Nel 2001, al culmine della sua popolarità, acquistò il conglomerato mediatico Time Warner realizzando la più grande fusione nella storia degli Stati Uniti. Da allora in poi AOL diminuì rapidamente, in parte a causa del declino del dial-up e dell'aumento della banda larga. AOL è stata infine scorporata da Time Warner nel 2009, con Tim Armstrong nominato nuovo CEO. Sotto la sua guida, l'azienda ha investito in marchi multimediali e tecnologie pubblicitarie. Il 23 giugno 2015, AOL è stata acquisita da Verizon Communications per 4,4 miliardi di dollari.

Sito web: aol.com

