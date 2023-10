Yahoo! () è un fornitore di servizi web americano con sede a Sunnyvale, California, e di proprietà di Verizon Media. L'originale Yahoo! è stata fondata da Jerry Yang e David Filo nel gennaio 1994 ed è stata costituita il 2 marzo 1995. Yahoo è stato uno dei pionieri della prima era di Internet negli anni '90. Fornisce o ha fornito un portale Web, il motore di ricerca Yahoo! Ricerca e servizi correlati, tra cui Yahoo! Elenco, Yahoo! Yahoo Mail! Notizie, Yahoo! Finanza, Yahoo! Gruppi, Yahoo! Risposte, pubblicità, mappatura online, condivisione di video, fantasy sport e il suo sito web di social media. Al suo apice era uno dei siti più popolari negli Stati Uniti. Secondo i fornitori di analisi web di terze parti Alexa e SimilarWeb, Yahoo è stato il sito di notizie e media più letto – con oltre 7 miliardi di visualizzazioni al mese – classificandosi come il sesto sito web più visitato a livello globale nel 2016. Un tempo uno dei più grandi siti Internet società, Yahoo ha lentamente declinato a partire dalla fine degli anni 2000 e nel 2017 Verizon Communications ha acquisito la maggior parte delle attività Internet di Yahoo per 4,48 miliardi di dollari, escluse le sue partecipazioni in Alibaba Group e Yahoo! Giappone, che furono trasferiti alla società successore di Yahoo, Altaba. Nonostante il loro declino, i siti web di dominio Yahoo sono ancora tra i più popolari, classificandosi al 10° posto nel mondo secondo la classifica Alexa di ottobre 2019.

Sito web: yahoo.com

