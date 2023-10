Indirizza traffico al tuo sito web, aumenta la notorietà del marchio, promuovi la tua app e aumenta le vendite online Yahoo! Native (precedentemente noto come Yahoo! Advertising, Yahoo! Search Marketing e Yahoo! Gemini) è un servizio di pubblicità Internet nativo "Pay per click" fornito da Yahoo. Yahoo ha iniziato a offrire questo servizio dopo aver acquisito "Overture Services, Inc. L'attuale offerta di Yahoo Native è stata lanciata nel 2014 come Yahoo! Gemelli. Gestisce la pubblicità sia per le proprietà Yahoo che per AOL, nonché per altri media.

Sito web: gemini.yahoo.com

