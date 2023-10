Google Analytics è un servizio di analisi web offerto da Google che traccia e segnala il traffico del sito web, attualmente come piattaforma all'interno del marchio Google Marketing Platform. Google ha lanciato il servizio nel novembre 2005 dopo aver acquisito Urchin. Dal 2019, Google Analytics è il servizio di analisi web più utilizzato sul web. Google Analytics fornisce un SDK che consente di raccogliere dati sull'utilizzo dalle app iOS e Android, noto come Google Analytics per app mobili. Google Analytics può essere bloccato da browser, estensioni del browser, firewall e altri mezzi.

Sito web: marketingplatform.google.com

