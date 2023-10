Yahoo! Mail è un servizio di posta elettronica lanciato l'8 ottobre 1997 dalla società americana Yahoo!, ora filiale di Verizon. Offre quattro diversi piani di posta elettronica: tre per uso personale (Base, Plus e Senza pubblicità) e un altro per le aziende. A partire da gennaio 2020, Yahoo! Mail aveva 225 milioni di utenti. Gli utenti sono in grado di accedere e gestire le proprie caselle di posta utilizzando l'interfaccia webmail, accessibile utilizzando un browser web standard. Alcuni account supportavano anche l'uso dei protocolli di posta standard (POP3 e SMTP). Dal 2015, gli utenti possono anche connettere account di posta elettronica non Yahoo al client webmail. Per molti anni, gli utenti hanno potuto aprire account utilizzando ''@yahoo.com'' o "@ymail.com", o un account nazionale dominio (''@yahoo.fr'' in Francia, ''@yahoo.co.uk'' nel Regno Unito,''@yahoo.it'' in Italia, ecc.). Attualmente Yahoo! consente agli utenti solo di registrare account ''@yahoo.com''.

Sito web: mail.yahoo.com

