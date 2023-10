Fandom, noto anche come Wikia (soprattutto prima di ottobre 2016), è un servizio di hosting e dominio wiki gestito da Fandom, Inc. (precedentemente nota come Wikia, Inc.), una società a scopo di lucro del Delaware fondata nell'ottobre 2004 da Jimmy Wales e Angela Beesley. Dal 2018 è guidato da Perkins Miller in qualità di CEO. Fandom utilizza MediaWiki, il software wiki open source utilizzato da Wikipedia. Fandom, Inc. trae i suoi guadagni dalla pubblicità e dai contenuti venduti, pubblicando la maggior parte dei testi forniti dagli utenti con licenze copyleft. L'azienda gestisce anche il progetto editoriale Fandom associato, che offre notizie sulla cultura pop e sui giochi. La maggior parte dei wiki di Fandom sono ospitati sotto il dominio fandom.com, ma alcuni, specialmente quelli che si concentrano su argomenti diversi dai franchising dei media, sono ospitati sotto wikia.org .

Sito web: fandom.com

