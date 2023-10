CNET (stilizzato come c|net), precedentemente Computer Network, è un sito Web di media americano che pubblica recensioni, notizie, articoli, blog, podcast e video sulla tecnologia e sull'elettronica di consumo a livello globale. Fondata nel 1994 da Halsey Minor e Shelby Bonnie, era il marchio di punta di CNET Networks ed è diventato un marchio di CBS Interactive attraverso l'acquisizione di CNET Networks da parte di tale unità nel 2008. CNET originariamente produceva contenuti per la radio e la televisione oltre al suo sito Web e ora utilizza nuovi metodi di distribuzione dei media attraverso la sua rete televisiva Internet, CNET Video e le sue reti di podcast e blog. Inoltre, CNET dispone attualmente di edizioni specifiche per regione e lingua. Questi includono cinese, francese, tedesco, giapponese, coreano e spagnolo. Secondo i fornitori di analisi web di terze parti Alexa e SimilarWeb, CNET è la fonte di notizie tecnologiche più letta sul Web, con oltre 200 milioni di lettori al mese, essendo tra i 200 siti Web più visitati a livello globale, nel 2015.

Sito web: cnet.com

