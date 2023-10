CBS Sports è la divisione sportiva della rete televisiva americana CBS. La sua sede è nel CBS Building sulla West 52nd Street nel centro di Manhattan, New York City, con programmi prodotti dallo Studio 43 presso il CBS Broadcast Center sulla West 57th Street. Le principali proprietà sportive della CBS includono la NFL, il football della Southeastern Conference (SEC), il basket universitario della divisione I della NCAA (comprese le trasmissioni televisive del torneo di basket maschile NCAA) e il golf del PGA Tour, inclusi The Masters e il campionato PGA. Il braccio online di CBS Lo sport è CBSSports.com. CBS ha acquistato SportsLine.com nel 2004 e oggi CBSSports.com fa parte di CBS Interactive. Il 26 febbraio 2018, in seguito al successo della loro rete di notizie online CBSN, CBS Sports ha lanciato CBS Sports HQ, una rete di notizie sportive lineari 24 ore su 24, 7 giorni su 7, solo online. La rete si concentra interamente su notizie sportive, risultati, highlights e analisi. (La programmazione sportiva e di golf del college CBS Sports che distribuisce via etere è generalmente resa disponibile gratuitamente tramite flussi separati, così come un numero limitato di trasmissioni televisive nazionali della NFL; il resto richiede un abbonamento CBS All Access per essere visualizzato online, con CBS Sports Programmazione di rete che richiede un abbonamento TV Everywhere.) CBS Sports è stata premiata alla 59esima edizione degli Emmy Awards annuali di tecnologia e ingegneria per i risultati eccezionali nella tecnologia multimediale avanzata per il miglioramento sincrono dei contenuti televisivi originali per uso interattivo per il suo programma March Madness on Demand. Il 31 agosto 2013, CBS Sports ha lanciato il suo precedente pacchetto di grafica e animazione che è stato utilizzato per la prima volta nella copertura della rete del Super Bowl XLVII. Inoltre, in conformità con il codice Active Format Description #10, CBS Sports è passata a una presentazione in formato letterbox con proporzioni 16:9 utilizzata per tutti i programmi sportivi, comprese le trasmissioni SEC su CBS e NFL su CBS. Il 30 novembre 2015, CBS Sports ha rilasciato un nuovo logo in concomitanza con la copertura della rete del Super Bowl 50. La rete ha anche creato un nuovo pacchetto grafico in onda che ha debuttato come parte della programmazione della settimana del Super Bowl della rete. Dopo il gioco, il pacchetto grafico ha iniziato a essere utilizzato in tutti i loro eventi di programmazione, inclusa la produzione congiunta di NCAA March Madness con Turner Sports. I Masters, che mantengono un forte controllo della produzione sul loro evento, hanno continuato a utilizzare il vecchio stile grafico della rete originariamente presentato nel 2007 fino al 2019, quando hanno debuttato con un nuovo pacchetto grafico. Inoltre, le trasmissioni delle partite di Thursday Night Football della rete hanno continuato a utilizzare lo stile grafico originariamente utilizzato sin dal suo debutto nel 2014 fino alla scadenza dei diritti su quel pacchetto nel 2018.

Sito web: cbssports.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a CBS Sports. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.